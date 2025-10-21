Se disparó el dólar: Cerró a tan sólo 57 centavos del techo de la banda

La operatoria cambiaria ganó intensidad este martes, a tres ruedas de los comicios nacionales un importante volúmen de negocios acercaron el valor de la moneda estadounidense a los precios máximos de las franjas. En este contexto, la intervención de las instituciones no lograron ponerle un freno a la escalada.

Es que el dólar mayorista cerró a $1.490,50 para la venta, con alza de 15,50 pesos o 1,1%, con importantes negocios en el segmento de contado por USD 718,4 millones, unos USD 320 millones más que en la sesión anterior. Mientras que el tipo de cambio minorista promedia los $1.518,74.

En este sentido debe recordarse que la banda superior para el dólar mayorista es de 1.491,47.

Un punto importante es que el Banco Central vendió 45,5 millones de dólares, buscando que la moneda se aleje del tope de banda.

Las reservas internacionales del BCRA cedieron USD 776 millones o 1,9%, a USD 40.539 millones, debido a la caída de cotizaciones (el desplome de 5,6% del oro implicó una reducción de USD 350 millones), un pago a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe) y las ventas de contado.