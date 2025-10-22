Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

Este marte, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al exdelantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.

La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso.

En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”y lo absolvieron.

En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”.