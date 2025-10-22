Más de 5000 policías participarán del operativo por las elecciones en Salta

En el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, este domingo, se desplegará un amplio operativo policial en donde participarán más de 5000 efectivos de la Policía de Salta.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, presidió la presentación del Operativo, que tiene la diagramación a cargo de la Dirección General de Seguridad.

Los efectivos de la Policía de Salta realizarán el acompañamiento preventivo del traslado de las urnas que hace el Ejército Argentino a las localidades de la provincia, y controlarán el cumplimiento de la veda electoral especialmente desde las 20 horas del sábado 25 de octubre.

El 26 de octubre se realizará la cobertura de seguridad externa en los más de 500 establecimientos educativos habilitados para sufragar, se harán patrullajes en inmediaciones a los lugares de votación y en las sedes del Correo Argentino. También se realizará el acompañamiento en el retorno de las urnas al Centro de Cómputos, entre otras acciones preventivas.

En el caso de la emisión del certificado del no voto podrá tramitarse en cualquier dependencia para las personas que están a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia.