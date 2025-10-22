Violento enfrentamiento entre barras en la zona sudeste

En las últimas horas de este martes un grupo de jóvenes causó destrozos en calle Felipe Varela, donde se habría originado un enfrentamiento que ocasionó varios destrozos.

Ambos grupos comenzaron a arrojarse piedras y objetos contundentes en medio de la calle, dejando a su paso autos dañados y vidrios rotos en varias viviendas.

Vecinos del lugar manifestaron su indignación por la falta de control.

Durante varios minutos, la escena fue de extrema tensión, con familias refugiadas dentro de sus casas para evitar ser alcanzados por las piedras.