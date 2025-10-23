Caso Jimena Salas: Javier Saavedra se metió en la cama de una compañera de trabajo

En una nueva jornada de juicio por la muerte de Jimena Salas, esta vez declaró una mujer que trabajó junto a Javier Saavedra en la ONG en Santa Victoria Este.

La mujer compartía habitación con Javier Saavedra, y en marzo del 2019, mientras descansaba, encontró al acusado recostado junto a ella y le dijo que había tenido pesadillas. En ese momento, le pidió que se retirara y puso en conocimiento de la situación a las autoridades de la organización, quienes decidieron despedirlo.

Después de este hecho, la mujer aseguró que la situación la afectó mucho, ya que se sintió en peligro, lo que la llevó a dejar su trabajo por sentirse insegura y en riesgo.