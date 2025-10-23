Caso Jimena Salas: A Javier Saavedra lo echaron de una ONG en Santa Victoria

En una nueva jornada de juicio contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, por la muerte de Jimena Salas, declaró por videollamada una mujer que entre 2018 y 2019, prestó servicios en una ONG en Santa Victoria Este.

Allí realizaban tareas de prevención y concientización en comunidades originarias y criollas, donde compartió con Javier Saavedra la vivienda que les brindaban, y que había dos habitaciones destinadas al descanso y que eran compartidas entre los operarios.

Aseguró que a Saavedra lo echaron debido a que una compañera se había sentido vulnerada en su integridad sexual y que no había denunciado lo ocurrido para no causar perjuicio a la organización.

Tras la expulsión de la organización, un día encontraron la casa abierta y todo mojado. Mientras que en otro momento le robaron una valija, una computadora y otros elementos. Tras la desvinculación, se instaló en un convento.