IMÁGENES SENSIBLES: Así fue el choque fatal en Panamericana a la altura de Campana que dejó cinco muertos

Las imágenes del trágico choque que ocurrió sobre la Panamericana causado por un camión que arrastró a un auto y luego se prendió fuego, se dieron a conocer esta tarde por parte del municipio de Campana, donde ocurrió el fatal desenlace.

El vehículo de mayor porte perdió el control y se cruzó de carril, mientras que el de menor tamaño quedó aplastado, en la ruta 9, a la altura del kilómetro 73, mano a la Ciudad de Buenos Aires. Aún se desconoce el motivo por el que el primer rodado perdió el eje.

El camión conducía hacia Rosario y terminó por impactar de lleno. El clip difundido muestra en velocidad, la forma en que los bomberos debieron abrirse camino en medio del tránsito que se encontraba detenido, así como ocurrió con los coches hidrantes.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó, actualmente, una demora de cinco kilómetros.