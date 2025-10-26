Colapinto larga 20° en México

Franco Colapinto cometió un error en la última vuelta por lo que no pudo avanzar en la Q1 por lo que largará en última posición. La carrera a 71 vueltas se podrá ver desde las 17:00 en Argentina.

Lando Norris partirá desde la pole y tendrá detrás a las dos Ferraris de Leclerc y Hamilton. Verstappen saldrá desde la tercera fila (5°) y el líder del campeonato de pilotos, Oscar Piastri, lo hará desde el puesto 7. Carlos Sainz, que terminó en el top 10 (fue séptimo en la clasificación), penalizará cinco lugares tras el toque a Antonelli en Austin y saldrá desde el 12° lugar de la parrilla.

Está será la 62° edición del GP de México en la F1 (de 1993 a 2014 se ausentó del calendario y en 2020 no se corrió por la pandemia). Con una longitud de poco más de 4 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y una larga recta principal.