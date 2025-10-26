Conocé como funciona la App de SAETA hoy, tiene una sección especial

Pasada las 8 de la mañana de este domingo, SAETA activó el servicio gratuito de boleto para las personas que se trasladen a sufragar. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que para acceder al servicio debés contar con una tarjeta física, para ascender a la unidad de transporte público de pasajeros. Cabe aclarar que no funcionará la gratuidad para QR.

Otro dato importante es que la gratuidad estará activa hasta las 18:30 horas, momento en que se cerrará el escrutinio en todas las escuelas de la provincia.

Un detalle no menos importante es el hecho de que la APP a la que todos accedemos para ver el recorrido de los corredores, hoy funcionará con una solapa especial dentro de la misma aplicación, donde están los corredores del 1 al 8, pero allí deberás conocer el recorrido de tu empresa de interés y guiandote de tu ubicación en el momento.