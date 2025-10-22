Colectivo gratis para ir a votar: "Fue decisión con buen criterio del gobernador Sáenz"

Fue ayer por la tarde cuando se confirmó que el servicio de colectivos del área metropolitana de Salta será gratuito este domingo 26 de octubre para facilitar la concurrencia a los centros de votación en el marco de las elecciones nacionales, decisión que fue impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, con el objetivo de garantizar que los votantes puedan cumplir con su deber cívico.

Claudio Mohr, presidente de SAETA, confirmó la medida y explicó a FM Aries el proceso que llevó a la decisión final. "Hasta ayer a la mañana no teníamos tomada la decisión, pero se analizó; por una cuestión numérica era no, pero el señor gobernador tomó la decisión, con buen criterio según lo entendemos", declaró Mohr.

El titular de SAETA subrayó que el objetivo de la medida es puramente cívico. "Rectificamos; el día domingo 26, desde las 8:00 hasta las 18:30, el boleto será gratuito para aquellas personas que vayan a votar, mayores de 16 años", precisó Mohr indicando la franja horaria de validez.

El beneficio abarcará la totalidad del sistema de transporte público del área metropolitana. "Esto será para todo el servicio de SAETA; del área metropolitana, para acompañar a la ciudadanía en su deber cívico y pueda votar", aseguró el presidente de la empresa.

Respecto al procedimiento para acceder a la gratuidad, Mohr detalló que los usuarios deberán, obligatoriamente, utilizar su tarjeta SAETA al subir a la unidad. "Hay que subir, apoyar la tarjeta, se va a registrar un costo cero, entonces no va a debitar de la tarjeta", aclaró, para evitar confusiones.

Finalmente, el funcionario recordó que la gratuidad es exclusiva para el horario electoral. SAETA informó que, antes de las 8:00 y después de las 18:30, el sistema se reactivará automáticamente, y el viaje volverá a cobrarse con el valor normal de la tarifa de colectivos.