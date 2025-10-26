Baltasar Lara Gros emitió su voto: "Es un día importante para nuestra democracia"

Minutos después de las 10:00 el intendente de la Ciudad de Orán, Baltasar Lara Gros emitió su voto en el Colegio de Comercio 5091.

“Hoy es un día muy importante para nuestra democracia. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad y el derecho de participar, de expresar nuestra voz a través del voto" sostuvo el jefe comunal.

En el mismo sentido comentó: "Hoy elegimos a nuestros legisladores nacionales, y es fundamental recordar que, si bien representarán al país, deben ser personas que no se olviden de su provincia ni de su ciudad. Confío en que esta jornada se desarrolle con tranquilidad, respeto y compromiso cívico. Invito a todos los vecinos a acercarse a las urnas y ser parte de este proceso que define el futuro de nuestro país, pero sobre todo de nuestra provincia y de nuestra ciudad".