Revelan un video íntimo de la candidata Karen Reichardt

Karina Celia Vázquez, conocida más conocida como Karen Reichardt, es la primera candidata bonaerense de una de las listas que competirán en las próximas elecciones. Nació en Banfield, hija de un empleado municipal que luego fue concejal y hombre de confianza del histórico dirigente Manuel Quindimil.

Su salto a la fama se dio en los años noventa, cuando participó en los programas Peor es nada y Brigada Cola, donde se hizo conocida por su presencia televisiva. Años más tarde, regresó a la pantalla chica para conducir Fanáticas, un programa de fútbol con un panel integrado exclusivamente por mujeres.

Sin embargo, en las últimas horas, Reichardt volvió a ser noticia no por su carrera política o artística, sino por sus viejos posteos en redes sociales. En ellos, la candidata había lanzado fuertes críticas contra Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, además de algunos contenidos que para algunos usuarios en redes sociales son considerados como íntimos o subidos de tono.

El video viral de Karen Reichardt: “Jajaja mi cábala antes de salir a escena“, así describió la candidata al video que publicó en su cuenta de X en 2016, donde hace sentadillas mientras luce lencería de encaje en colores negro y rojo.

Jajaja mi cábala antes de salir a escena 👀 pic.twitter.com/2fjIeBiBZC — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) January 25, 2016

Porque Karen Reichardt predijo que sería un gran año, hoy es la cara visible de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/k2qnpqAkVL — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 8, 2025

En 2015 escribió: “Qué cara de forro de yo no fui de Messi”, y en otro tuit lo llamó “cagón”, asegurando que “en Argentina no existís”. Incluso, en un mensaje posterior, declaró abiertamente: “Yo soy del Real Madrid, así que no me da ninguna satisfacción”, en referencia a los logros del astro argentino durante su etapa en el Barcelona, donde rompió todos los récords de goles y asistencias.

Ante la viralización de estos mensajes, la candidata libertaria de Javier Milei intentó aclarar la situación: “Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron. ¿Les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales”, escribió en su defensa.

Sin embargo, las contradicciones no tardaron en aparecer: en 2018 volvió a atacar al jugador, esta vez pidiendo “insultarlo” y acusándolo de estar “de joda”. /Vía País