Corte en avenida Belgrano: Despliegan operativo por el traslado de urnas

Desde las primeras horas de la tarde de este domingo se lleva adelante un importante operativo electoral en el centro de la ciudad, que incluye el corte total de la avenida Belgrano, entre Dean Funes y Zuviría, para permitir el trabajo del Correo Argentino y de los colectivos encargados del traslado de urnas.

El operativo comenzó cerca de las 15 horas, cuando personal de logística comenzó a ubicar los vehículos frente al edificio judicial. Una vez finalizado el horario de votación, los colectivos partirán hacia los distintos establecimientos educativos para recoger las urnas y el material electoral, bajo custodia de personal policial.

La medida forma parte del dispositivo de seguridad y transporte dispuesto para las Elecciones Nacionales Legislativas 2025, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y ordenado hacia los centros de procesamiento de datos.

Desde el área de tránsito y seguridad se recomienda a conductores y peatones evitar la zona hasta que finalice el operativo, ya que la circulación permanecerá interrumpida hasta que los vehículos se retiren del sector.