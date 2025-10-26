Recordatorio electoral: Hasta las 18 se puede votar en todo el país

Hoy 26 de octubre se desarrollan en todo el país las Elecciones Nacionales Legislativas 2025, y miles de ciudadanos concurren a las urnas para renovar bancas en el Congreso.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 18 horas, según lo establece la Cámara Nacional Electoral.

Las autoridades recordaron que toda persona que llegue antes del horario de cierre y se encuentre dentro del establecimiento o en la fila tendrá derecho a emitir su voto, incluso si el proceso se extiende unos minutos más.

Una vez finalizada la jornada, los presidentes de mesa procederán al cierre del escrutinio provisorio, en un proceso que será supervisado por las fuerzas de seguridad y los fiscales partidarios.

Desde los organismos electorales se recomendó a los votantes concurrir con el Documento Nacional de Identidad en vigencia, verificar previamente el número de mesa y orden en el padrón electoral, y evitar hacerlo en los últimos minutos para prevenir demoras.

En el caso de los electores del área metropolitana salteña, el traslado cuenta con un incentivo adicional: el servicio de colectivos es gratuito entre las 8 y las 18.30 horas para quienes se dirijan a votar, utilizando la tarjeta SAETA física o plástica.

Durante la jornada se mantiene vigente la veda electoral, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, la realización de actos proselitistas y la difusión de encuestas o proyecciones hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con el deber cívico y participar del proceso democrático, respetando las normas y colaborando para que la jornada transcurra con normalidad.