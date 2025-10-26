Efectivos en toda la provincia: Operativo electoral sin incidentes graves en Salta

El director de Prensa de la Policía de la Provincia, Flavio Peloc, informó en diálogo con Informate Salta que el dispositivo de seguridad por las elecciones nacionales se desarrolla con normalidad en toda la provincia, con la participación de más de 5 mil efectivos distribuidos en más de 500 establecimientos habilitados para votar.

Peloc detalló que durante las primeras horas de la jornada se registraron algunos inconvenientes climáticos en Santa Victoria Este, que complicaron el acceso al lugar, pero finalmente se logró la apertura de las escuelas en horario.

En cuanto al desarrollo de los comicios, el funcionario indicó que no se registraron denuncias relevantes en la capital salteña, mientras que en el interior hubo una denuncia viralizada en redes sociales, aunque no se pudo comprobar la veracidad del hecho pese a la presencia del personal policial en el lugar.

Hasta el mediodía, se contabilizaban más de 700 constancias de no emisión de voto por distancia, correspondientes a personas que se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación. Peloc recordó que quienes no pudieron emitir su voto por otros motivos deberán justificar la ausencia en días hábiles ante las autoridades correspondientes.

Respecto a la veda electoral, el funcionario anticipó que los detalles de las infracciones detectadas se darán a conocer mañana, aunque confirmó que en Pichanal hubo tres demorados por infracciones y que el personal policial continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Concluyó en que el servicio policial se desarrolla de manera normal, con recorridos preventivos y presencia en los establecimientos, destacando el trabajo coordinado para asegurar una jornada electoral tranquila y ordenada.