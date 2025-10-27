Descartan fuga de internos de la Alcaidía: “Fue un incidente, no un motín”, aclaran

Tras el incendio ocurrido anoche en una celda en la Alcaidía General 1, el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, aclaró que se trató de "un incidente aislado y no un motín".

A la vez, reclamó que ningún interno se fugó y que todas las actividades en los pabellones ya se están restableciendo con normalidad.

Por otro lado, señaló que, además de los internos que fueron trasladados a hospitales públicos, 4 efectivos penitenciarios sufrieron lesiones durante el operativo. "Al ingresar a las respectivas celdas, los internos los agredían con golpes de puños, puntas de pié y arrojaban elementos contundentes", dijo en FM Aries.

Para finalizar, indicó que, previo al incendio, se registró una agresión mutua entre internos en otra celda, que fue controlada inmediatamente. “Inicialmente se produjo una agresión, y posteriormente se inició la quema de colchones en otra celda”, concluyó.