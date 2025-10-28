¡Cuidado con las estafas! Advierten sobre riesgos en el CyberMonday

A pocos días del inicio del CyberMonday, previsto para los días 3, 4 y 5 de noviembre en Argentina, especialistas en ciberseguridad advierten sobre el riesgo de estafas y fraudes digitales.

El phishing sigue siendo la amenaza más frecuente en el país, representando el 31% de los incidentes reportados en el último año, según la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Le siguen el spam (21%) y el compromiso de cuentas (19%).

Para evitar caer en estafas, los expertos recomiendan ingresar únicamente a los sitios oficiales de la CACE o de las marcas participantes, desconfiar de enlaces recibidos por correo o redes sociales, verificar que las direcciones web comiencen con “https” y contengan el candado de seguridad, y no dejarse llevar por descuentos excesivamente llamativos.

También aconsejan no entregar información personal o financiera ante mensajes urgentes o intimidantes.

Además, es fundamental utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y mantener dispositivos y antivirus actualizados. La prevención y la atención del usuario son claves para navegar con seguridad y aprovechar las ofertas sin riesgos.