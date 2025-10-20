Demoledor diagnóstico de Trump sobre la economía de Milei: "No tienen nada, están muriendo"

Donald Trump hizo un demoledor diagnóstico sobre la situación económica en la Argentina para justificar el "rescate" al gobierno de Javier Milei, un tema que le está generando muchas críticas internas. "No tienen nada, están muriendo", afirmó el presidente.

Cuestionado por una periodista por la posibilidad de que EEUU compre carne argentina, una medida que perjudicaría a los productores estadounidenses como ya pasó con la soja, Trump se ofuscó y respondió: "Señorita usted no sabe nada de esto, Argentina está luchando por su vida".

"Están luchando por su vida. A Argentina no los beneficia en nada. ¿Entiendes lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando muy duro por sobrevivir, están muriendo", justificó Trump.

Trump dijo que intentará ayudar a la Argentina a "sobrevivir en un mundo libre" porque le "gusta" el presidente Milei. "Creo que está intentando hacerlo lo mejor que puede, pero no hagas que parezca que lo están pasando bien, están muriendo. Están muriendo", lanzó.

Se trata de la segunda vez en menos de una semana que el presidente de EEUU intenta ayudar a Milei, pero lo termina hundiendo. El martes pasado, durante la reunión en la Casa Blanca, le reiteró el apoyo pero advirtió que está atado al resultado de las elecciones del 26 de octubre.

"Si pierde, no seremos generosos con la Argentina", dijo Trump generando un desplome en los mercados. El gobierno de Milei tuvo que salir a aclarar por todos lados que se refería a las elecciones de 2027, pero Trump reiteró en sus redes que se refería a las de medio término. Días después, Milei se enojó con un periodista que le preguntó sobre esa frase y enojado respondió que fue malinterpretada por el Grupo Clarín.

Como sea, el mercado parece ya no creer en las promesas de ayuda de Trump y espera hechos concretos. Ni siquiera las intervenciones de Scott Bessent comprando pesos han logrado frenar la volatilidad.