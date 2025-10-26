Votó Gustavo Sáenz: "Hoy será importante para la provincia"

Durante la mañana de este domingo y siguiendo su agenda, el gobernardor de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se acercó hasta el ex colegio Nacional, N°5080 Dr. Manuel A. de Castro, para emitir su voto.

InformateSalta buscó su palabra mientras ingresaba para emitir su voto: "Es una elección importante, que va determinar el futuro de Argentina y lo que la gente decida. Hoy será importante para la provincia"

Se refirió a la presencia de adultos mayores votando aunque estén exentos: "Me encantan que vengan a votar, vienen hace mucho años soportando. Pero que todavía tengan esperanza, es un ejemplo para los mas chcicos" y agregó : "Siempre les digo a los salteños y a todos, que la herramienta que tienen es el voto. el que le permite cambiar, pero hay hartazgo. La gente no castiga esta cansada y que los políticos se pongan de acuerdo y le resuelvan los problemas. Todo es Buenos Aires, basta hay que plantarse y decir acá estamos".