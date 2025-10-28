Hoy comienza el escrutinio definitivo en Salta

El secretario Electoral del Juzgado Federal, Juan Pablo Acosta, confirmó que hoy martes a las 18 iniciará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en Salta. El funcionario informó que el organismo continúa recibiendo las urnas provenientes del interior provincial.

“Por experiencia, estimo que entre el jueves a la noche o viernes a la mañana terminaremos el proceso”, adelantó Acosta, quien precisó que hasta el momento se escrutó el 97% del padrón.

Según los primeros datos, 710.400 personas emitieron su voto, lo que representa una participación del 65,5%, porcentaje que podría incrementarse una vez contabilizadas todas las mesas. “Los votos impugnados rondan el 2,5%, lo cual está bien, incluso es más bajo de lo habitual. Los votos recurridos también son bajos”, explicó.

El secretario electoral señaló que hubo presentaciones de todos los partidos, aunque sin pedidos concretos. “Fue todos contra todos”, resumió.

Finalmente, destacó el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única Papel: “Le encontramos muchas virtudes. Antes, las denuncias eran por rotura o robo de boletas, pero esta vez no hubo nada de eso”, subrayó.