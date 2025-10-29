El “Santo” viajará en avión a Chivilcoy

Desde la institución se confirmó que el plantel profesional de Juventud Antoniana realizará el traslado en avión para disputar el partido de revancha ante Gimnasia de Chivilcoy por la zona Revalida. El encuentro se jugará el próximo domingo a partir de las 16 horas.

La decisión apunta a optimizar tiempos y garantizar una mejor preparación física del equipo, que buscará sumar puntos clave en condición de visitante.

El "Santo" tratará de quebrar la mala racha de visitante y conseguir los tres puntos y la clasificación a la siguiente instancia.

El equipo dirigido por Germán Noce llega con el impulso de lograr un triunfo para sellar una buena compaña que se fortaleció de local y que lo mantuvo expectante en todo el torneo.

Para la revancha tiene una baja sensible, por la salida de Facundo Cruz, quien decidió volver a su provincia para jugar el Regional Amateur.

En el partido de ida, Juventud Antoniana apostó por un esquema ofensivo con tres delanteros: Juan Cruz Franzoni, Facundo Cruz y Mateo Mamani. Sin embargo, ante la baja del tucumano Cruz, el técnico Germán Noce evalúa modificar el sistema táctico: dejaría dos atacantes en el frente de ataque y sumaría un volante en el mediocampo para reforzar la generación de juego y potenciar la ofensiva.

El plantel continua los entrenamientos y viajará vía aérea el sábado por la mañana.