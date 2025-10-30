Se conoció la identidad de la mujer que murió en un trágico accidente en Villa Mitre

Ayer, una mujer de 55 años perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas Delgadillo y Asunción, en VIlla Mitres, en la zona este alta de la ciudad de Salta.

Según indicó DeFrenteSalta, la víctima fue identificada como Lera Emma del Valle, vecina del barrio San Alfonso.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se desplazaba en motocicleta cuando fue atropellada por un camión de la empresa Don Andrés, falleciendo en el acto a raíz del fuerte impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta, personal de tránsito municipal y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).