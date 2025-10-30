Lanús venció 1-0 a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Lanús venció 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y, luego del 2-2 del primer encuentro, sacó su boleto a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Atlético Mineiro. Rodrigo Castillo fue la gran figura de la serie marcando los tres tantos del ganador.

El Granate será el único representante argentino en una definición de un certamen continental, después de la caída de Racing en las semifinales de la Libertadores contra Flamengo. Ahora, enfrentará el sábado 22 de noviembre en Paraguay a Atlético Mineiro, que eliminó a Independiente del Valle, igualando 1-1 en la ida disputada en Ecuador y asegurando su clasificación con un triunfo 3-1 en la vuelta jugada en Brasil.

El elenco del Sur se volverá a ver las caras con el Galo por quinta vez. Todas las anteriores oportunidades fueron en finales, con un balance favorable a los brasileños con tres victorias y un empate. Los de Belo Horizonte se quedaron con la Copa Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014.