Menos de 2 años y ya deben repavimentar la Circunvalación Noroeste, tiene más de 200 parches

Las obras las hizo la empresa Ingeniero Medina y Moncho Noroeste, y desde el primer momento se advirtieron serias falencias en la calidad de construcción, trazados mal hechos, falta de medidas de seguridad entre otras cuestiones que según especialistas, son muy notorias.

La autopista de la Circunvalación Noroeste, inaugurada en febrero de 2024 como el cierre clave del anillo vial interurbano de Salta, está siendo objeto de críticas importantes por parte de usuarios y especialistas. A poco más de un año y medio de su habilitación, un tramo de aproximadamente 2.100 metros muestra múltiples “parches asfálticos”, lo que puso en entredicho la calidad de la construcción y la durabilidad de un proyecto valorado como uno de los más importantes de la última década.



¿Qué pasa con la obra?



El tramo afectado se encuentra entre dos puentes elevados, en una zona que requirió cortes de hasta 30 metros de cerro para su traza. Según la Dirección Provincial de Vialidad, los trabajos de reparación no se atribuyen a defectos en los asfal­tos, sino a un suelo “arcilloso muy complicado” que generó asentamientos y deformaciones. A partir de noviembre se iniciará un plan correctivo que incluye drenaje, conducción hídrica y nuevas carpetas que elevarán la calzada en cinco centímetros; los costos serán cubiertos por el Fondo de Reparo del contrato, sin impacto para las arcas públicas.

A menos de dos años de inaugurarse, la Circunvalación Noroeste requiere un

plan correctivo por parte de la

empresa contratista Moncho - Medina por las serias falencias que presenta.

Impacto técnico



Jorge Macedo explicó que la UTE contratista ya presentó un plan de obras correctivas que no implicarán gastos para la Provincia, porque los costos se cubrirán con el Fondo de Reparo que opera como reserva líquida, con retenciones específicas sobre los trabajos certificados, para cubrir a la administración provincial de eventuales desperfectos y vicios ocultos en las obras comprometidos en el contrato.