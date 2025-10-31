El furioso descargo de Wanda contra Icardi luego del millonario regalo que le hizo a la China

Luego de que la China Suárez mostrara el regalo que le hizo Mauro Icardi, Wanda Nara salió con los tapones de punta y sacó varios trapitos al sol

La China Suárez mostró con orgullo el regalo exclusivo que le hizo Mauro Icardi, y se armó flor de escándalo. Sabiendo que lo tiene rendido a sus pies, contó que quería una cartera edición limitada de la firma Louis Vuitton.

“Moría por este bolso, edición limitada, y no había más. Dije: bueno, ya fue, me lo mando a fabricar. Llegué a casa y estaba ahí, en el sillón”, contó la China y también mostró la dedicatoria que le dejó su pareja.

En la tarjeta, Mauro escribió: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo”.

La noticia escaló y llegó a Wanda Nara, que no dudó en exponer su enojo para con Icardi. Sin nombrarlo, soltó: “Lástima que no tuviste tiempo por Zoom, como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo para mandarle nada a Isa para su cumple”.

Wanda Nara le celebró el cumple a Isabella Icardi

Lejos de terminar ahí, continuó: “Tampoco tuviste tiempo de pagar la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas. Al que no tiene tiempo para sus dos hijas, ¿alguien le avisa?”.

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hace falta nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas”, siguió.

En tren de confesiones, sumó: “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que, lamentablemente, no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá. Porque aunque no quieran verte ni hablarte yo las obligo”.

Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi

“Ese 27 de octubre traté de hacer todo para que este feliz y vos, con una sola llamada, arruinaste todo. ¿No pudiste mandarle flores y un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de Isi te pidió hablar y le dijiste que no tenías tiempo”, subrayó.

Y finalizó: “No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran en su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo. Y ahora lo mismo con Isa. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”. /Pronto