Marcelo Tinelli le dedicó un posteo a Juanita tras la amenaza de muerte que recibió

El sábado por la tarde dieron a conocer que Juanita Tinelli recibió una fuerte amenaza de muerte y por este motivo decidió acudir a la Justicia, quienes le brindaron un botón antipánico. En medio de este momento complicado, Marcelo Tinelli decidió dedicarle un posteo a su hija.

"Durante mucho tiempo elegí callar, callar por miedo, por costumbre y fidelidad para proteger a quienes más amo. Hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra", escribió la hija del conductor en el primer párrafo del largo texto.

Tras el comunicado de su hija, Marcelo Tinelli compartió también un escrito donde comentó: "Se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

La publicación de Marcelo Tinelli tras la amenaza de muerte de su hija

El posteo de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram/ @marcelotinelli.

Luego de esta historia, Tinelli compartió una foto junto a Juanita: "Te amo siempre mi Pebe. Con toda mi alma". El aclamado conductor dejó en claro que no realizará por el momento más declaraciones sobre lo ocurrido con su hija.

El comunicado de Marcelo Tinelli tras lo sucedido con Juanita Tinelli

Foto: Instagram/ @marcelotinelli.

Si bien, el "Cabezón" la etiquetó en la publicación, Juanita Tinelli no lo compartió en su cuenta de Instagram, marcando un claro silencio sobre lo sucedido. Ángel de Brito comentó en su Instagram que "esto desnudó una interna familiar con sendos comunicados".