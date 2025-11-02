Desde Salta hacia el país: Imputan a una pareja por trasladar 48 kilos de cocaína

Una pareja radicada en Salta fue imputada en Jujuy por organizar y financiar el transporte de más de 48 kilos de cocaína, en el marco de una investigación que vincula a una red narcocriminal con ramificaciones en Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, San Juan y Mendoza.

La causa se inició en julio pasado, cuando la Policía Federal Argentina interceptó dos vehículos durante un control sobre la Ruta Nacional 34, entre Yuto y Calilegua, provincia de Jujuy. En ambos autos, los agentes hallaron 48 kilos de cocaína ocultos en los tanques de combustible, según confirmó el Ministerio Público Fiscal.

Los vehículos, un Fiat Grand Siena y un Fiat Cronos, eran conducidos por personas vinculadas con la pareja salteña identificada por las iniciales C. C. y N. J. B.. En uno de los rodados viajaban también dos menores de edad, lo que agravó la acusación.

La Fiscalía Federal de Jujuy imputó a los involucrados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y solicitó la prisión preventiva de los principales acusados.

Las tareas investigativas se desarrollaron con la colaboración de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, y la Sección Antidrogas Salta de Gendarmería Nacional, que ya mantenían bajo vigilancia a la pareja por su presunto liderazgo dentro de una organización dedicada al tráfico interprovincial de cocaína.

Según la fiscalía, los imputados financiaban y coordinaban los traslados desde zonas fronterizas de Salta hacia el centro y norte del país. Además, se detectaron movimientos bancarios por más de 8 millones de pesos, que habrían servido para costear las operaciones.

La justicia federal ordenó el allanamiento del domicilio salteño de los acusados, donde se secuestró más de un millón de pesos, una camioneta Toyota, un Volkswagen Up y documentación vinculada a la causa.

Los investigadores remarcaron que uno de los detenidos ya había sido condenado en 2020 por transporte de estupefacientes agravado. La fiscalía sostiene que ambos dirigían la logística y el financiamiento de la organización, por lo que el caso fue encuadrado bajo la figura de organización y financiamiento de transporte de estupefacientes agravado, delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.