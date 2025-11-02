Un hombre de 70 años cumplirá prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña

Un hombre de 70 años fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña de 10 años, en un hecho ocurrido en la localidad de Joaquín V. González.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OFIJU. Durante la instancia judicial, se arribó a un juicio abreviado luego de que el acusado reconociera su responsabilidad penal.

El juez Sebastián Fucho, con acuerdo de las partes, dictó la condena a prisión efectiva y ordenó que el hombre sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Según consta en el parte oficial, la denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien tomó conocimiento de lo ocurrido luego de que la niña relatara el hecho. El acusado, vecino de la familia, aprovechó la relación de confianza para vulnerar la integridad sexual de la menor mientras se encontraba sola en su vivienda.