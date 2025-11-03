Salieron de Orán con el tanque "lleno" de cocaína

Un operativo de la Policía Federal Argentina logró interceptar dos autos que transportaban droga de máxima pureza, camuflada en los tanques de nafta, por un total de 48 kilos de cocaína.

El hallazgo fue posible gracias al perro detector Mau, que marcó los vehículos durante un control sobre la Ruta Nacional 34, en Caimancito (Jujuy).

Cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— quedaron detenidas y los autos fueron secuestrados junto con dinero y documentación.

Los rodados habían partido desde Orán, zona señalada como un punto clave del tráfico de cocaína que ingresa al país.

El operativo, bautizado “Tanque lleno”, evidenció la sofisticación de las redes narco, que usan tanques modificados y doble fondo para ocultar los cargamentos.