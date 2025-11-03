La lapidaria publicación que hizo Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, las palabras de Juana Tinelli, en un posteo de Instagram, resonaron con fuerza en el seno familiar del reconocido conductor televisivo Marcelo Tinelli. En dicha publicación, la menor de las hijas de Tinelli relató que sufre amenazas desde hace un tiempo; a su vez, solicitó un botón antipánico a la Justicia.

uanita Tinelli pidió un botón antipánico a la Justicia

El extenso descargo -que se dividió en dos imágenes- hizo ruido en los medios y en las redes. Sobre todo en Marcelo Tinelli y Paula Robles, la mamá de Juana, quien no dudó en expresarse en su cuenta de Instagram con el foco puesto en el padre de su hija.

En una historia temporal de Instagram, la expareja de Tinelli posteó una imagen seguida de una polémica frase. “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, esta cita corresponde a un verso de Oscar Wilde que Robles utilizó para sintetizar de cierta manera lo que piensa sobre la situación que tiene en vilo a su hija.

Paula Robles citó una frase de Oscar Wilde para graficar su desazón por la situación que vive su hija Juana

Alejada de los medios y la exposición mediática, Paula Robles no dudó en proteger a Juana, quien acusó recibo y respondió a dicha publicación. “El egoísmo enferma”, lanzó, seguido de un emoji del tiro al blanco, como dando a entender que la frase se adecuó perfectamente a lo que ella siente internamente.



"El egoísmo enferma", retrucó Juanita Tinelli sobre la frase que posteó su mamá, Paula Robles

Horas más tarde, Robles volvió a la carga con otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jorodowsky, con el fin de destacar la idea del egoísmo por parte de su expareja.

“Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”, completó Robles, que acompañó el posteo con una foto de un árbol sin hojas.

"Huye del egoísta", la frase que evocó Paula Robles al referirse a Marcelo Tinelli

Con el foco puesto en la supuesta culpabilidad de Tinelli, Juana expresó en su comunicado no estar de acuerdo en la forma de pensar y vivir de su papá, y eso despertó una ola de rumores acerca de la nula relación que existe entre padre e hija.

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", lamentó Juana.

Según trascendió, la joven solicitó un botón antipánico como forma de protección personal ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires el pasado jueves 30 de octubre.

Qué dijo Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli se hizo eco del descargo de su hija y vía Instagram subió una historia temporal dando su versión sobre los hechos. "Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comenzó el conductor de Estamos de paso por el canal de streaming llamado Carnaval.

La reacción de Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, siguió el conductor, visibilizando la problemática que expuso su hija.

En esa misma línea, cerró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar. Muchas gracias”. /La Nación