El Ejecutivo provincial presentó el presupuesto 2026 a Diputados

Miembros del Poder Ejecutivo Provincial le presentaron a los legisladores provinciales, el presupuesto provincial, que para el año 2026 tiene un monto estimativo de $4 billones de pesos.

Se trata de la primera ronda de diálogos, que fue encabezada por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien informó que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del 10,1%, en línea con las metas macrofiscales nacionales.

De los fondos presupuestados para el año que viene, las áreas con mayor inversión serán Educación, Salud y Seguridad, junto con un importante plan de obras públicas en toda la provincia.

El titular de la cartera de economía, destacó la estabilidad fiscal de los últimos seis años en la provincia, y un desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares. Asimismo, el ministro subrayó la sostenida política de reducción fiscal y de beneficios a los contribuyentes, que permitió disminuir impuestos provinciales.

Durante el encuentro, los diputados realizaron consultas y aportes relacionados con las prioridades y necesidades de cada zona, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial, la eficiencia en la asignación de recursos y la implementación del Presupuesto.

La ronda de diálogo con los diputados, continuará la semana que viene cuando funcionarios del Ejecutivo acudan al recinto a explicar los detalles del mismo.