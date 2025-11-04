El Ejecutivo provincial presentó el presupuesto 2026 a Diputados

Gobierno04/11/2025
presupuesto 2026 diputados

Miembros del Poder Ejecutivo Provincial le presentaron a los legisladores provinciales, el presupuesto provincial, que para el año 2026 tiene un monto estimativo de $4 billones de pesos. 

Se trata de la primera ronda de diálogos, que fue encabezada por el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien informó que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del 10,1%, en línea con las metas macrofiscales nacionales.

De los fondos presupuestados para el año que viene, las áreas con mayor inversión serán Educación, Salud y Seguridad, junto con un importante plan de obras públicas en toda la provincia. 

presupuesto 2026 diputados 2

El titular de la cartera de economía, destacó la estabilidad fiscal de los últimos seis años en la provincia, y un desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares. Asimismo, el ministro subrayó la sostenida política de reducción fiscal y de beneficios a los contribuyentes, que permitió disminuir impuestos provinciales.

Durante el encuentro, los diputados realizaron consultas y aportes relacionados con las prioridades y necesidades de cada zona, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial, la eficiencia en la asignación de recursos y la implementación del Presupuesto.

La ronda de diálogo con los diputados, continuará la semana que viene cuando funcionarios del Ejecutivo acudan al recinto a explicar los detalles del mismo.

