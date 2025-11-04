Desbarataron una boca de expendio de drogas en El Galpón

El hecho ocurrió en el barrio de San Francisco Solano en la localidad de El Galpón, departamento de Metán.

El operativo fue llevado a cabo por el Departamento de Operaciones Zona Sur, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, donde un hombre fue detenido por supuesta venta de drogas a partir de una denuncia web.

En el inmueble se secuestraron dosis de cocaína, celulares y otros elementos que serán peritados por la justicia en la causa que investiga el suceso, el hombre que detenido. Por otra parte, la justicia se encuentra trabajando mediante la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.