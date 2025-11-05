Qué hacer si te pica un alacrán

Llegada la primavera, hace que se aproximen las olas de calor con mucha más intensidad, por lo que es común notar la proliferación de algunos animales como, por ejemplo, los alacranes.

Algunos son venenosos y su picadura requiere intervención médica inmediata. En Salta, el alacrán más común es de color castaño claro con tres bandas marrones a lo largo del lomo, sus patas son de color uniforme, sin manchas. Tiene pinzas finas y largas y mide entre 4 y 6,5 centímetros.

En la ciudad de Salta, el Hospital Señor del Milagro atiende por guardia en caso de picaduras de alacranes y víboras. Ante la picadura de alguno de estos animales, se debe solicitar asistencia médica en centros de salud u hospitales, para poder tratar la afección con rapidez y eficacia.

Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, hasta el 18 de octubre, se notificaron 403 casos de picadura de alacrán en la provincia. Los departamentos que registraron más casos son Capital, La Caldera, San Martín, Anta, Orán, Metán y Rosario de la Frontera.

En caso de ser picado por un alacrán:

Aplicar frío en el lugar de la picadura, para retardar la absorción del veneno.

Concurrir inmediatamente al puesto sanitario, centro de salud u hospital más próximo.

En lo posible se pide capturar al alacrán, vivo o muerto, y llevarlo al centro sanitario para que se identifique su especie. En caso de matarlo, evitar destrozarlo, para facilitar su identificación.

Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto correspondiente. Las personas residentes en la ciudad de Salta, deben dirigirse a la Guardia del hospital Señor del Milagro. Quienes vivan en el interior, concurrir de inmediato al hospital público de la zona.

Prevención:

Para alimentarse de cucarachas, los alacranes pueden ingresar a las casas y refugiarse en grietas de paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de madera, debajo de muebles o entre ropa y calzados. Por ello, se recomienda:

Mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, teniendo cuidado al remover objetos.

Evitar la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes.

Evitar que los niños jueguen en esos lugares.

Tapar grietas en revoques. Poner especial cuidado si las paredes son de ladrillos huecos.

Sellar las cámaras de las cloacas y colocar mallas metálicas en rejillas de cocina, baño, lavadero y desagües.

No introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc.

Si ya se encontró un alacrán en la vivienda, revisar la cama antes de acostarse.

No dejar ropa en el suelo o colgada de las paredes. Revisar y sacudir las prendas antes de usarlas.

No andar descalzo, sobre todo en patios y jardines.

Revisar los zapatos, sobre todo antes de calzar a los niños.

Efectos de la picadura