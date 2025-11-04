Nación anunció un aumento del 60% para trabajadores del Hospital Garrahan

El gobierno nacional confirmó lo caracterizó como “histórico” para los trabajadores del Hospital Garrahan cercano al 60%. Dicho aumento regirá para el personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Además, señalaron desde el Poder Ejecutivo el personal del centro médico podrá ver impactado el aumento retroactivo a octubre en conjunto con el “bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial” y el “bono mensual fijo de $450.000 para el personal asistencial”.

En el comunicado se hace hincapié que el aumento es un “reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos” para finalizar posteriormente “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que, con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”.