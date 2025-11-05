El dueño del restaurante denunció que los que intentaron robarle están libres y por la zona

El 17 de octubre, tres delincuentes intentaron robar un restaurante cuando se encontraba cerrado, ocupando el rol de “campana” la mujer, mientras los otros dos sujetos buscaban que sustraer.

El hecho fue frustrado por personal policial, por lo cual se llevaron detenidos a los malvivientes, pero la detención no duró mucho, ya que los vieron merodeando la zona nuevamente.

El dueño del local, Diego Gorriti, comentó en El Once TV que se enteró por vecinos y comerciantes de la zona de la liberación del grupo ya que lograron divisarlos por el lugar, una decisión que según logró conocer, fue tomada por el Juzgado de Garantías N°6.

Esta decisión no es comprendida por la víctima, porque alega que hay suficiente material que los incrimina, desde las cámaras del 911, los 19 elementos fílmicos que aportó del local, la detención mientras se cometía el hecho y la lesión que habrían sufrido efectivos policiales.

“Lo más grave es que el delincuente anda merodeando por la zona, en este momento debe andar por la vuelta por acá cerca, porque lo vieron esta mañana también” comentó.

“No llegaron a 3 semanas detenidos” dijo el damnificado, manifestando que estas acciones lo hacen dudar en la justicia, pero con la esperanza que esa opinión pueda cambiar con el avance de la causa y que los delincuentes estén donde deben estar.