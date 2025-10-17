Robaron un restaurante en plena madrugada: “Hay muchos adictos", dijo

Los malvivientes volvieron a hacer de las suyas, pero en esta oportunidad no pudieron cumplir con su cometido, ya que fueron sorprendidos por la Policía con las manos en la masa.

Durante la madrugada de este viernes, las cámaras de videovigilancia del Sistema de Emergencias monitoreaban a un grupo de dos hombres y una mujer que circulaban por la vía pública con actitud sospechosa, los cuales alrededor de las 2:30hs. destrozaron la puerta del resturante Elisa, ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen esquina Alvarado.

Por este lugar pudieron ingresar al comercio, donde se disponían a robar entre otras cosas una maquina cortadora de fiambre, pero tras ser alertado personal policial logró detenerlos tras un fuerte forcejeo que dejó a algunos intervinientes con heridas cortantes, entre ellos dos policias.

El encargado del lugar comentó a Multivisión que es la segunda vez que son victimas de un hecho delictivo, y que los delincuentes serían los trapitos de la zona que merodean por el lugar, quienes son detenidos por la Policía, pero al otro día ven su libertad.

Con las cámaras de seguridad del local pudieron ver como ingresaron al lugar entrando por debajo de las mesas, además que el elemento con el cual rompieron la entrada sería una bolsa de arena.

Si bien hay patrullaje durante el horario comercial, informó el encargado que se pueden ver varios hechos de inseguridad, donde estarían involucrados los trapitos que consumen estupefacientes.

“Hay muchos adictos en esta esquina, en la Indalecio Gómez e Hipólito Yrigoyen, en la terminal, algunos terminan en el parque, se conocen entre ellos”, agregó que ellos le piden alimentos a los comerciantes, los cuales le brindan en ciertos horarios, pero que después vuelven y cometen estas fechorías.