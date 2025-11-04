Terror: Entró a robar a un kiosco y le disparó a la empleada a centímetros de la cabeza

Un ladrón protagonizó un violento robo en José C. Paz. Armado con un revolver, amenazó a la empleada y disparó dos veces a quemarropa, a centímetro de su cabeza. Afortunadamente, la joven no resultó herida.

El delincuente se llevó el dinero de la caja registradora, algunos atados de cigarrillos y, en cuestión de segundos, casi provoca una tragedia. Según vecinos, ya lo habían visto robando, un día antes, en otro comercio de San Miguel. Llevaba puesta la misma ropa.

El asalto ocurrió el domingo al mediodía, en Avenida Presidente Perón al 4700. El asaltante entró con el arma en la mano y sorprendió a la empleada que estaba sentada detrás del mostrador.

“Tirate abajo y no te muevas”, le dijo a la chica, que se agachó para dejarlo pasar al sector de la caja. El ladrón cargó todos los billetes de la recaudación en su mochila. Tomó un par de cajas de cigarrillos, un vodka y huyó. Al cierre de esta nota no había sido detenido.

Tanto el dueño del kiosco de José C. Paz como el del San Miguel, radicaron la denuncia y presentaron las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a identificarlo. En los dos asaltos tenía puesta una remera deportiva y la misma bermuda de colores.