Sin la Ley de Financiamiento, docentes universitarios pierden hasta un 45% de sus ingresos

En el marco de la primera jornada de paro de 48 horas convocada por gremios universitarios en Salta en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, Diego Maita, secretario general de ADIUNSA, en InformateSalta, aseguró que hubo un acatamiento de más del 70% del personal de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), incluyendo docentes y no docentes.

En la oportundiad, señaló que la promulgación de la ley, habría significado un aumento de alrededor del 45% en los sueldos, además de un retroactivo de seis meses para compensar la pérdida acumulada desde diciembre de 2023. “Es una vergüenza que un presidente promulgue leyes y después las suspenda cuando han sido leyes votadas, aprobadas, vetadas y luego ratificadas", dijo.

Según explicó, actualmente un docente de media jornada recién iniciado percibe alrededor de 500 mil pesos, menos del 40% del valor de la canasta básica.

Para finalizar, aseguró que la medida de fuerza continuará durante la jornada de mañana, sin movilización. “La medida de fuerza está ratificada, no se levanta ni se suspende porque pedíamos promulgación e inmediata aplicación, y eso no pasó, por lo pronto, es paro sin asistencia y tampoco hemos planteado ninguna actividad como clase pública, marcha o algo”, expresó.