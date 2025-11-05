“La Carrera Ideal” suma una categoría solidaria para ayudar al Hospital Materno Infantil

Con su tercera edición, “La carrera Ideal” tendrá una categoría participativa de 1km para todo aquel que quiera colaborar con la Fundación HPMI.

La maratón tendrá lugar en el Campo de la Cruz el domingo 9 de noviembre, la categoría participativa larga a hs 9:30 de la mañana.

Debido al gran éxito de convocatoria, los cupos para las categorías competitivas (21k, 14k y 7k) se encuentran agotados. Por eso, te invitamos a sumarte a la categoría donde chicos, grandes y mascotas puedan participar.

La modalidad participativa requiere adquirir una pechera a $5000. La totalidad de lo recaudado por la venta de estas pecheras será destinado a la Fundación del Hospital Materno Infantil.

Quienes deseen colaborar participando de esta gran iniciativa pueden ingresar al siguiente link y reservar su pechera: Comprá tu pechera haciendo click acá

Los fondos recaudados financiarán proyectos de autoría del personal del hospital beneficiando distintas áreas como oftalmología, neonatología, cardiología, urología, consultorios externos, sistemas y diagnóstico por imagen.