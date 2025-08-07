Florencia Peña mostró "su lugar en el mundo” y está en Salta

Florencia Peña volvió a compartir con sus seguidores postales de su refugio en Salta. La actriz publicó una historia con un video desde la galería de su casa ubicada en medio del monte salteño, rodeada de vegetación y montañas. “Nuestro paraíso”, escribió, junto al mensaje “Mi lugar en el mundo”.

En las imágenes se ve una vivienda sencilla pero acogedora, con muebles rústicos y una piscina al borde de la galería que se funde con el paisaje. Peña suele viajar allí junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, y sus hijos, como una forma de desconectarse del ritmo de la ciudad.

La propiedad, remodelada por la pareja, está en una zona cercana a Cafayate. De hecho, fue allí donde en 2022 celebraron su casamiento, en un entorno natural e íntimo.

Cada vez que visita su “casita de Salta”, Flor lo muestra con orgullo, destacando la belleza de estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad del norte argentino.