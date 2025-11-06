¿12 años de prisión para los hermanos Saavedra? “Nos tocará contrarrestar todas las pruebas"

Durante la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en Vaqueros en 2017, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión para los hermanos Saavedra, acusados por su presunta participación en el hecho.

En diálogo con Multivisión Federal, el abogado defensor Marcelo Arancibia se refirió al pedido del Ministerio Público y anticipó los próximos pasos del proceso.

“Desconozco si podrá definirse en esta instancia, pero lo que puedo decir es que, según la jurisprudencia, cuando se concede la última palabra a los imputados se da lugar al fallo de sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria”, explicó.

Sobre la solicitud de 12 años, Arancibia sostuvo: “Nos tocará contrarrestar todas las pruebas. Es una tarea de ellos plantear la acusación y una tarea nuestra defendernos. Hablaré en representación de mis clientes y, de acuerdo a eso, se tomará una decisión”.

El letrado subrayó además que este es un proceso “contradictorio” en el que ambas partes presentan sus teorías y pruebas ante el Tribunal, que deberá definir la sentencia en los próximos días.