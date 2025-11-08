Israel confirmó la recuperación del cuerpo del argentino Lior Rudaeff, asesinado por Hamás

El Ejército de Israel informó este viernes que el grupo islamista Hamás entregó el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, uno de los rehenes asesinados durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 contra el kibutz Nir Yitzhak.

"Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado", comunicó oficialmente el Ejército de Defensa de Israel (FDI).

La fuerza agregó que "las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo", en referencia a las negociaciones en curso para la recuperación de los cautivos.

Rudaeff, de 61 años, había sido asesinado el mismo 7 de octubre durante la incursión armada de Hamás, aunque su muerte fue confirmada oficialmente el 7 de mayo pasado.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Rudaeff emigró a los ocho años con su familia al kibutz Nir Yitzhak, cercano a la Franja de Gaza. Allí formó parte del equipo de seguridad comunitario y trabajaba como ambulanciero y médico voluntario.

Estaba casado, tenía cuatro hijos y dos nietos, Tomer y Dagan. Uno de sus hijos, Ben, se encontraba en el festival de música electrónica atacado por Hamás el mismo día de la masacre. (NA)