Con gran convocatoria, COPAIPA recibió a jóvenes interesados en insertarse en el sector minero

Con una convocatoria que superó las expectativas, más de 120 jóvenes empresarios, emprendedores y representantes de pymes del NOA participaron del encuentro “Conectando con la Minería: Construyendo el futuro de la minería desde hoy”, realizado en el auditorio de COPAIPA.

La jornada tuvo como objetivo acercar al sector joven empresarial a las oportunidades que ofrece el desarrollo minero en Salta, fortalecer la articulación público–privada y promover una participación más activa en la cadena de valor de la industria.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Minería y Energía de Salta, la Comisión de Minería de UNAJE Salta, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Comisión de Minería de COPAIPA.

Durante el encuentro se trabajó sobre tres ejes centrales. En primer lugar, se presentó el Registro Provincial de Proveedores Mineros, donde se detallaron los requisitos y procedimientos para que las empresas locales puedan integrarse de manera formal y digitalizada a la cadena de valor del sector. Luego, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) expuso las herramientas de financiamiento disponibles, incluyendo líneas de crédito y programas de fortalecimiento para proyectos productivos y de servicios. Finalmente, se desarrolló un espacio de networking, coordinado por Celina Caro y Claudia Herrera, que permitió a los jóvenes empresarios generar nuevos vínculos, intercambiar experiencias y establecer contactos estratégicos.

“El sector minero ofrece una gran oportunidad con proyectos activos y futuros. Formalizarse en los registros públicos de proveedores es clave para incluirse en la industria”, destacó Leonardo Walpa, director general de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría de Minería y Energía.

Por su parte, Juan Llanos, coordinador de la Comisión Nacional de Minería de UNAJE, afirmó:

“La minería no se construye mañana, se construye hoy. Este es el momento de prepararse, generar capacidades y relaciones para participar activamente en una industria que está transformando la región”.

Desde la organización señalaron que este evento fue el primero de una agenda de trabajo continua, con el objetivo de consolidar una red de empresarios jóvenes comprometidos con el desarrollo sustentable del sector.