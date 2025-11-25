Brindarán una charla sobre cómo ingresar al mundo laboral de la minería

Brindarán una charla sobre cómo ingresar al mundo laboral de la mineríaMinería25/11/2025
Este miércoles desde las 18, en el CIC de Santa Cecilia, se brindará una charla gratuita sobre cómo ingresar al mundo de la minería.
La actividad está organizada por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta y los interesados deberán comunicarse al 3872266201.
La charla es totalmente gratuita y se informará sobre los requisitos y herramientas para ingresar al mundo de la minería.
El CIC está ubicado en Martín Fierro esquina Juan D’Arienzo.
