¿Querés trabajar en minería? Buscan pintores, soldadores, choferes y mucho más

¿Querés trabajar en minería? Buscan pintores, soldadores, choferes y mucho másMinería27/11/2025Paola Velarde
Meses atrás se lanzó desde la provincia el portal de empleo en donde se ponen a disposición puestos de trabajo activo en diferentes áreas para el rubro minero.
El portal se lanzó con el lema: “Salta: donde la minería genera empleo y desarrollo”. Allí se encuentra un abanico de oportunidades laborales tanto profesionales como de oficios.
La plataforma web es la siguiente: https://trabajomineria.salta.gob.ar/
Algunos de los puestos laborales son:
- Chófer de Flota
- Técnico en Procesos de Materiales Compuestos
- Supervisor/a de Planta – Planta de Güemes – LiCl
- Soldador
- Técnicos Mecánicos – Proyecto Mariana
- Pintores de Obra
- Analista de inteligencia comercial
- Geólogos
