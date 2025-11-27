¿Querés trabajar en minería? Buscan pintores, soldadores, choferes y mucho más

Minería27/11/2025Paola VelardePaola Velarde
lindero minera mineria

Meses atrás se lanzó desde la provincia el portal de empleo en donde se ponen a disposición puestos de trabajo activo en diferentes áreas para el rubro minero. 

El portal se lanzó con el lema: “Salta: donde la minería genera empleo y desarrollo”. Allí se encuentra un abanico de oportunidades laborales tanto profesionales como de oficios.

La plataforma web es la siguiente: https://trabajomineria.salta.gob.ar/ 

Algunos de los puestos laborales son:

  • Chófer de Flota
  • Técnico en Procesos de Materiales Compuestos
  • Supervisor/a de Planta – Planta de Güemes – LiCl
  • Soldador
  • Técnicos Mecánicos – Proyecto Mariana
  • Pintores de Obra
  • Analista de inteligencia comercial
  • Geólogos

minería trabajo

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día