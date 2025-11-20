Taca Taca ya impulsa empleo salteño: Más del 80% de los trabajadores y el 89% de los proveedores son de la provincia

Tras reunirse con representantes de First Quantum Minerals, el gobernador Gustavo Sáenz subrayó el fuerte impacto que el proyecto Taca Taca ya genera en la economía local, incluso antes de iniciar su etapa de construcción.

Solo en octubre, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores involucrados en los estudios preliminares fueron salteños, consolidando al proyecto como uno de los mayores motores de desarrollo de la Puna.

“Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta”, afirmó Sáenz, quien destacó que la minera mantiene una planificación que prioriza la contratación y la participación de empresas locales.

El encuentro, del que participaron los ejecutivos Keith Green y Germán Pérez junto a autoridades provinciales, sirvió para avanzar en la hoja de ruta del proyecto, que prevé una inversión de USD 3.600 millones y la generación de más de 4.000 empleos en la etapa de construcción, además de unos 2.000 puestos directos cuando entre en operación.