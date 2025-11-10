Se llevó la caja navideña de una compañera y lo despidieron

La Justicia avaló el despido de un empleado que fue acusado de apropiarse de una caja navideña destinada a otra trabajadora en una empresa de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en marzo de 2023 y fue registrado por cámaras de seguridad internas. El trabajador, que se desempeñaba en el área de logística y tenía menos de un año de antigüedad, fue desvinculado tras ser señalado por violación de los deberes de buena fe y fidelidad.

En el juicio, el hombre negó haber actuado sin permiso y aseguró que retiró la caja con autorización de un delegado sindical, aunque este lo desmintió. Los testigos confirmaron que el obsequio nunca llegó a la destinataria y el empleado admitió haberlo retirado.

El tribunal consideró probada la pérdida de confianza y sostuvo que, aunque el valor del objeto no era significativo, la conducta afectó la relación laboral. La Cámara del Trabajo ratificó la sentencia de primera instancia y confirmó que la decisión de la empresa fue correcta.