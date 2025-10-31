El ENARGAS autorizó un incremento en el gas natural

El Gobierno oficializó un aumento del 7,20% en el precio del gas a partir del 1º de noviembre. El impacto en la tarifa para los usuarios será de 3,80% en promedio. El aumento se ubicaría por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.

La decisión se plasmó a través de la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a aplicar los nuevos valores: “El recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”.

Además, se establece que "las comercializadoras aplicarán y trasladarán, en su exacta incidencia, el recargo sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST que les fuera percibido por el proveedor de gas".

Mediante las resoluciones 821 y 822, el Enargas estableció los cuadros tarifarios de las distribuidoras.



Los precios base para las distribuidoras son: