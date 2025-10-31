El ENARGAS autorizó un incremento en el gas natural

El ENARGAS autorizó un incremento en el gas naturalSociedad31/10/2025
El Gobierno oficializó un aumento del 7,20% en el precio del gas a partir del 1º de noviembre. El impacto en la tarifa para los usuarios será de 3,80% en promedio. El aumento se ubicaría por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%.
La decisión se plasmó a través de la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a aplicar los nuevos valores: “El recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”.
Además, se establece que "las comercializadoras aplicarán y trasladarán, en su exacta incidencia, el recargo sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST que les fuera percibido por el proveedor de gas".
Mediante las resoluciones 821 y 822, el Enargas estableció los cuadros tarifarios de las distribuidoras.
Los precios base para las distribuidoras son:
- Redengas S.A. (Paraná): $2.935
- Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925
- Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885
- Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943 pesos
- Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912
- Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $ 2906
- Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2931
- Naturgy NOA S.A. (Salta, Tucumán y La Puna): $2.893
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.: entre $2.852 y $2.937, según región
- Camuzzi Gas del Sur S.A.: entre $ 2.784 a $2.935, según zona