Cesantía para una empleada del Hospital de Orán: Faltó a trabajar y no supo justificar sus ausencias

El Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la cesantía de C.G.P, empleada del Hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán, tras comprobarse que acumuló más de diez ausencias injustificadas durante el año 2023.

La medida fue adoptada a partir de un expediente iniciado por el propio hospital, que elevó un informe sobre la reiteración de inasistencias sin justificación válida por parte de la agente, quien se desempeñaba en el área de mantenimiento y servicios generales.

En virtud de esas faltas, el gerente general del nosocomio había dispuesto en primera instancia una suspensión preventiva sin goce de haberes. Posteriormente, el caso fue analizado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pública y se recomendó la aplicación de la sanción de cesantía.

Asimismo, se destacó que la sanción se aplica “por haber incurrido en más de diez inasistencias discontinuas sin motivo que las justifique”, configurando una falta grave dentro del régimen disciplinario de la administración pública provincial.