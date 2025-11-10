Habló el hincha agredido por Maxi Salas tras el final del Superclásico

La agresión de Maximiliano Salas a un hincha de Boca en pleno campo de juego de La Bombonera tras la derrota 2-0 de River en el Superclásico generó opiniones opuestas entre quienes condenaban la actitud del delantero y quienes comprendían su reacción ante una cargada fuera de lugar en un momento muy caliente.

A menos de 24 horas del triunfo del Xeneize y tras la viralización de las imágenes, Uriel Hamra, el protagonista de los videos, rompió el silencio y explicó qué sucedió tras el pitazo final de Nicolás Ramírez.

"Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás", dijo Hamra.

"Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", aseguró el simpatizante del conjunto de la ribera que, según su relato, logró pisar el césped "porque estaba abierta una puerta".

Esta movida le valió que la Justicia le abriera un acta de contravención.

Respecto estrictamente al cruce con el ex jugador de Racing, sostuvo: "Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. No creo hacer nada legal. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio".